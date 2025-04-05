Fenerbahçe Beko Türk Telekom’u evinde devirdi!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü maçında Türk Telekom'u 94-85 yendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini sarı-lacivertliler 19-20 skorla 1 sayı geride tamamladı. Karşılıklı sayılarla geçen ikinci periyodun ardından Türk Telekom devreye 10 sayı farkla 46-36 önde gitti. İkinci yarıyla birlikte oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, 10 sayılık farklı kapatmasının ardından son periyoda

3'üncü periyotta Fenerbahçe attığı üçlükler ve hızlı hücumla rakibi ile arasında olan 10 sayıyı eritti. 68-62 önde girdi. Son periyotta rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 94-85'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 27 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes oldu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, Dhan Köyiçi

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 27, Melih 17, Baldwin 10, Salon 10, Melli 8, Biberovic 7, Metecan 5, Sertaç 5, Colson 3, Birch 2.

TÜRK TELEKOM: Alexander 20, Brown 14, Melih Tunca 18, Angola 6, Smith 11, İsmet Akpınar 10, Berkan 3, Hanlan 3,

1'İNCİ PERİYOT: 19-20

DEVRE: 36-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-62