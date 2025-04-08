Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor!

Bu sezon 9. kez düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Türk ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Galatasaray, Karşıyaka ve Manisa Basket Divissa'dan sadece sarı-kırmızılı takım yoluna devam ediyor.

Galatasaray, Dörtlü Final'e kalma yolunda çeyrek finalde Çekya'dan ERA Nymburk'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez çeyrek finalde mücadele edecek. Galatasaray'ın rakibi ERA Nymburk ise daha önce 2 kez çeyrek final oynamasına rağmen yarı finale çıkamadı.

ÇEYREK FİNALDE 3 ESKİ ŞAMPİYON VAR

Şampiyonlar Ligi'nde ERA Nymburk-Galatasaray eşleşmesi dışında AEK-Nanterre 92 (Fransa), Unicaja (İspanya)-Pallacanestro Reggiana (İtalya) ve La Laguna Tenerife (İspanya)-Bertram Derthona (İtalya) çeyrek final mücadeleleri oynanacak.

Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşacak ekipler adlarını yeri daha sonra açıklanacak Dörtlü Final'e yazdıracak. Çeyrek final eşleşmelerinde ilk maçlar 9 Nisan çarşamba, ikinci müsabakalar 15-16 Nisan'da, gerekirse üçüncü karşılaşmalar 23 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Organizasyonda İspanyol takımları 5 kez, Almanya, İtalya ve Yunanistan ekipleri ise birer kez şampiyonluğa ulaştı. Bu sezonki çeyrek finalistlerden Tenerife'nin 2, Unicaja ve AEK'nin de birer şampiyonluğu bulunuyor.

İspanyol ekibi Tenerife, 2016-2017 ve 2021-2022'de, diğer İspanyol temsilcisi Hereda San Pablo Burgos art arda 2019-2020 ve 2020-2021'de kupaya uzanırken, geçen sezon da birinciliği İspanya'dan Unicaja elde etti.

2022-2023'te Alman ekibi Telekom Baskets Bonn, 2017-2018'de Yunanistan'dan AEK ve 2018-2019'da da İtalyan Virtus Bologna kupaya uzandı.

TÜRK TAKIMLARININ PERFORMANSI

Bu sezon dahil 14 Türk takımının yer aldığı organizasyonda Türk ekipleri 2 kez final gördü. 2016-2017'de Banvit, 2020-2021'de ise Karşıyaka finale çıkmalarına rağmen kupaya uzanamadı.

2016-2017 ve 2017-2018'de Karşıyaka, 2017-2018'de Banvit, 2019-2020'de Türk Telekom, 2021-2022 ve 2023-2024'te TOFAŞ çeyrek finalist olmalarına rağmen adlarını son 4 takım arasına yazdıramadı.