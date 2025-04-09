Fenerbahçe, 3’üncü kez Euroleague şampiyonluğuna inanıyor

Sarı-lacivertli formayla 3'üncü EuroLeague şampiyonluğu için sahaya çıkmaya hazırlanan McBride ile, Fenerbahçe'nin bir parçası olmaktan duyduğu gururu dile getiren Williams, hedeflerinin net olduğunu belirtti.

KAYLA MCBRIDE: NE KADAR BÜYÜK BİR ORGANİZASYONA GİDECEĞİMİZİ BİLİYORUZ

5'inci sezonunu Fenerbahçe Opet'te geçiren yıldız oyuncu Kayla McBride, 3'üncü kez EuroLeague şampiyonu olmak için mücadele edeceklerini vurguladı. McBride, "Şu an çok heyecanlı bir dönem yaşıyoruz. Fenerbahçe için bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. 3'üncü EuroLeague şampiyonluğunu kazanmak için oraya gidiyoruz. Bu organizasyonun büyüklüğünü ve önemini çok iyi biliyoruz" dedi.

ABD'li basketbolcu sözlerine, "Benim için üçüncü Avrupa Ligi kupasını kazanabilmek çok büyük bir fırsat. Fenerbahçe'de kupalar kazanmak her zaman çok özel hissettiriyor. Herkes kariyerimde 3 kez Avrupa Ligi kupası kazandım diyemez. Dolayısıyla bu fırsatın da farkındayız. Fenerbahçe Kulübü gerçekten çok özel, en büyük olarak buraya geliyorsunuz. Bunun bilincinde olmanız lazım. Biz buraya kupalar ve şampiyonluklar kazanmak için geliyoruz" diyerek devam etti.

Rakibin kim olacağının fark etmediğinin altını çizen McBride, "Takım arkadaşlarım şu an Avrupa Ligi'nde namağlup devam ediyor, çok büyük bir iş yapmışlar. Rakiplerimize de saygı duyuyorum ama sonuçta Fenerbahçe, Prag'ı ve Familia Schio'yu iki kez yendi. Günün sonunda finalle birlikte 80 dakikamız var. Kimin geldiğinin önemi yok. Bizim için rakip fark etmiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

McBride, Fenerbahçe'ye gelmesinin kendisi için çok özel olduğunu vurgulayarak, "Ben yıllarca tam sezon oynamaya alıştım, Kadınlar Amerikan Basketbol Ligi'nden (WNBA) sonra Avrupa'ya gelmeye alıştım. WNBA'de 12'nci sezonum ama günün sonunda bu benim yolculuğum. Her gün aynı motivasyonla uyanıyorum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp olduğu için benim için anlamı da çok özel. Dolayısıyla ait hissettiğiniz bir yere geldiğinizde de o yorgunluğu hissetmiyorsunuz. Kendinizden daha büyük bir şey için mücadele ediyorsunuz. Fenerbahçe'nin yolculuğuna dahil olup bu formayı giyerken elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

GABBY WILLIAMS: BU FORMAYI GİYMEK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS

Sezon başında kadroya katılan Gabby Williams da Final Four heyecanını paylaşarak, "Dörtlü Final'i iple çekiyoruz çünkü tüm sene bunun için mücadele ediyorsunuz. Avrupa Ligi'nde çok iyi bir sezon geçirdikten sonra Dörtlü Final'de kupaya ulaşamamak bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur çünkü çok emek verdik. Çok iyi sonuçlar aldık. Kayla'nın gelişiyle birlikte çehremiz değişti. Bize çok ciddi bir katkısı oldu. Şimdi hedefimiz Dörtlü Final ve bunu dört gözle bekliyoruz" dedi.

Fenerbahçe Opet'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu vurgulayan Williams, "Bizim için en özel bir organizasyon. Bu ailenin bir parçası olmak gurur verici. Kendimi şanslı hissediyorum. Takım arkadaşlarımın bana ne kadar iyi davrandığını biliyorum. Hedefim Fenerbahçe formasıyla Avrupa Ligi'ni kazanmak. Kariyerimde Avrupa'da çok şanslıydım çünkü çok güzel kulüplerde oynadım ama en büyük fark şu ki Fenerbahçe'de sizinle çok ilgileniyorlar. Size sadece müsabakalara odaklanmak kalıyor. Sadece basketbolu düşünebiliyorsunuz" diyerek sözlerini tamamladı.

Başarılı basketbolcunun A Milli takım hakkında yorumları ise, "Mücadeleci olduklarını ve daha iyi bir seviyeye geldiklerini görüyorum. Yazın oynanacak Fransa-Türkiye maçı da çekişmeli olacaktır. Şu an sadece Dörtlü Final'e odaklıyım" şeklinde oldu.