Play-off’ta rakip Ergin Ataman!

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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun ardından Anadolu Efes de play-off biletini aldı. Lacivert-beyazlılar, son hafta müsabakasında ağırladığı Litvanya'nın Zalgiris ekibini 87-77 mağlup etti. Jordan Nwora ve Shane Larkin 13'er sayı ile takımın en skorer isimleri oldular.
Böylece üst üste 8. galibiyetini alan
Luca Banchi'nin ekibi, ilk 6'ya kalarak 2 yıl aradan sonra play-off oynama hakkı elde etti. Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. 3 galibiyet alan Final Four'a kalacak. İlk maç 22 veya 23 Nisan'da Yunanistan'da oynanacak. F.Bahçe ise gelecek hafta R.Madrid ile Paris Basketball arasında oynanacak Play-In karşılaşmasının kazananı ile eşleşecek.