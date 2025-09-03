Son dakika haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan’ı mağlup etti! İşte son 16 turundaki rakip...

12 Dev Adam, A Grubu liderlik mücadelesinde Sırbistan ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya daha iyi başlayan Sırbistan, 5. dakikada 11-8 üstünlük yakaladı.
Çabuk toparlanan ve Alperen Şengün'ün kazandırdığı sayılarla 11-0'lık seri elde eden Türkiye, 8. dakikada skoru 19-11'e getirdi. Sırbistan, kalan bölümde Türkiye'ye 7-0'lık seriyle karşılık verdi ve A Milli Takım, ilk periyodu 19-18 önde tamamladı.
Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta Sırbistan, 25. dakikanın ortasına kadar skor üstünlüğünü elinde tuttu. Kalan süreçte Cedi Osman, Larkin ve Alperen Şengün ile kritik basketler bularak öne geçen A Milli Takım, son bölüme 74-73 önde girdi.
Büyük bir heyecana sahne olan ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği dördüncü çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan ve serbest atış çizgisinden kritik basketler kaydeden Türkiye, karşılaşmadan 95-90 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından A Milli Basketbol Takımı, A Grubu'nu 5 galibiyetle lider bitirdi ve son 16 turunda İsveç ile eşleşti. Maçın en skorer ismi 28 sayı atan milli yıldız Alperen Şengün oldu. Milli oyuncu, 13 ribaund ve 8 de asist yaptı.
Salon: Arena Riga
Türkiye: Kenan Sipahi 5, Cedi Osman 16, Shane Larkin 23, Adem Bona 2, Ercan Osmani 10, Şehmus Hazer 3, Alperen Şengün 28, Furkan Korkmaz 8
Başantrenör: Ergin Ataman
Sırbistan: Vasilije Micic 5, Stefan Jovic 10, Nikola Milutinov 5, Nikola Jokic 22, Nikola Jovic 10, Aleksa Avramovic 5, Ognjen Dobric 2, Vanja Marinkovic 8, Filip Petrusev 11, Marko Guduric 12