Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Son dakika haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı mağlup etti! İşte son 16 turundaki rakip...
Giriş Tarihi: 3.9.2025 23:09 Son Güncelleme: 3.9.2025 23:24

Son dakika haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı mağlup etti! İşte son 16 turundaki rakip...

Son dakika haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. maçında Sırbistan’ı 95-90’lık skorla mağlup etti ve grubunu birinci bitirdi. 12 Dev Adam, turnuvanın son 16 turunda İsveç ile eşleşti. İşte detaylar...

Son dakika haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan’ı mağlup etti! İşte son 16 turundaki rakip...

12 Dev Adam, A Grubu liderlik mücadelesinde Sırbistan ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya daha iyi başlayan Sırbistan, 5. dakikada 11-8 üstünlük yakaladı.

Çabuk toparlanan ve Alperen Şengün'ün kazandırdığı sayılarla 11-0'lık seri elde eden Türkiye, 8. dakikada skoru 19-11'e getirdi. Sırbistan, kalan bölümde Türkiye'ye 7-0'lık seriyle karşılık verdi ve A Milli Takım, ilk periyodu 19-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da dış atışlarda etkili olup 5'er kez isabet buldu ve Sırbistan, soyunma odasına 49-46 üstün gitti.

Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta Sırbistan, 25. dakikanın ortasına kadar skor üstünlüğünü elinde tuttu. Kalan süreçte Cedi Osman, Larkin ve Alperen Şengün ile kritik basketler bularak öne geçen A Milli Takım, son bölüme 74-73 önde girdi.

Büyük bir heyecana sahne olan ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği dördüncü çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan ve serbest atış çizgisinden kritik basketler kaydeden Türkiye, karşılaşmadan 95-90 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından A Milli Basketbol Takımı, A Grubu'nu 5 galibiyetle lider bitirdi ve son 16 turunda İsveç ile eşleşti. Maçın en skorer ismi 28 sayı atan milli yıldız Alperen Şengün oldu. Milli oyuncu, 13 ribaund ve 8 de asist yaptı.

Salon: Arena Riga

Türkiye: Kenan Sipahi 5, Cedi Osman 16, Shane Larkin 23, Adem Bona 2, Ercan Osmani 10, Şehmus Hazer 3, Alperen Şengün 28, Furkan Korkmaz 8

Başantrenör: Ergin Ataman

Sırbistan: Vasilije Micic 5, Stefan Jovic 10, Nikola Milutinov 5, Nikola Jokic 22, Nikola Jovic 10, Aleksa Avramovic 5, Ognjen Dobric 2, Vanja Marinkovic 8, Filip Petrusev 11, Marko Guduric 12

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı mağlup etti! İşte son 16 turundaki rakip...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz