Son dakika haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan’ı mağlup etti! İşte son 16 turundaki rakip...

Bu sonucun ardından A Milli Basketbol Takımı, A Grubu'nu 5 galibiyetle lider bitirdi ve son 16 turunda İsveç ile eşleşti. Maçın en skorer ismi 28 sayı atan milli yıldız Alperen Şengün oldu. Milli oyuncu, 13 ribaund ve 8 de asist yaptı.