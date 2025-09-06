Ergin Ataman’dan FIBA’ye tepki!

''İNANILMAZ BİR SAÇMALIK''

''Maçı riske ettik, sonuna adar riske ettik. Maça çok kötü başladık ama bu zaten beklediğim bir şeydi. Siz grup birincisi olan takımın maçını sabaha koyarsanız bu olur. Vücut ritmi diye bir şey var.

Bu yüzden kötü başlayacağımızı maalesef bekliyordum. FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık bu. İnanılmaz bir saçmalık. FIBA'ya teessüf ediyorum. Amaçlarına ulaşamadılar.

İkinci yarı iyi başladık, toparlandık ama İsveç takımı havaya girmişti. Özellikle ikili oyunları skor bulmaları ve isabetli üçlükleri...Neticede kazandık ve bundan sonraki maçlar normal saatte oynanacak. Hedefimiz madalya, aynen devam ediyoruz.''

''VAZGEÇMEDİK VE KAZANDIK''

''İsveç karşısında 24 sayı ve 16 ribaunt ile oynayan Alperen Şengün, 'İsveç'ten çok iyi takımız ama maç 12:00'de. Böyle saatlerde her takımın şansı olabilir. Ancak vazgeçmedik ve maçı kazandık.' dedi.