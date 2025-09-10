A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda madalya hedefine adım adım yaklaşıyor

ERGİN ATAMAN, "MADALYA" İÇİN ÇOK MOTİVE

A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, milli takımlar düzeyindeki madalya özlemine EuroBasket 2025'te son vermeyi hedefliyor.

Kulüpler düzeyinde Avrupa'da 6 kupa kazanan Ataman, milli takımla da bir ilki başarmak istiyor.

Şampiyonanın başından bu yana "Madalya" hedefini her fırsatta dile getiren 59 yaşındaki başantrenör, maçlardaki motivasyonu, yönetimi ve rotasyonu iyi kullanmasıyla dikkati çekiyor.

İki yıldan bu yana EuroBasket 2025'e konsantre olduğunu belirten Ergin Ataman, turnuvanın kalan bölümünde madalya için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak şampiyonluk iddiasını ortaya koydu.

OYUNCULARIN ENERJİSİ ÜST DÜZEYDE

A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda özellikle savunmada sergilediği performans, yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

En fazla sayı kaydeden takımlar sıralamasında maç fazlasıyla zirvede yer alan Türkiye, bu başarısını savunmaya da taşımayı başardı.

Ay-yıldızlı ekipte tüm oyuncular, savunmada gösterdikleri enerjiyle şampiyonluğu ne kadar istediklerini her maçta ortaya koydu.

Türkiye'nin EuroBasket'te oynadığı maçlar ve en skorerler

A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı müsabakalar ve en skorer oyuncular şöyle: