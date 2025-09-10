Almanya EuroBasket’te yarı finalde

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Almanya, Slovenya'yı 99-91 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Almanya yarı finalde Finlandiya ile karşılaşacak.Salon: Arena RigaHakemler: Wojciech Liszka, Luis Castillo, Martins KozlovskisAlmanya: Daniel Theis 15, Dennis Schröder 20, Johannes Thiemann 8, Andreas Obst 10, Tristan Da Silva 5, Isaac Bonga 7, Franz Wagner 23, Justus Hollatz, Maodo Lo 11Başantrenör: Alex MumbruSlovenya: Edo Muric 4, Klemen Prepelic 13, Alen Omic 7, Rok Radovic 4, Martin Krampelj 9, Luka Doncic 39, Aleksej Nikolic 4, Gregor Hrovat 11Başantrenör: Aleksandar Sekulic1. Periyot: 21-32 (Slovenya lehine)Devre: 45-51 (Slovenya lehine)3. Periyot: 70-74 (Slovenya lehine)