Ergin Ataman: Mücadele ederek ve savaşarak kazanmaya çalışacağız

Ataman, millilerin Olimpik Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok ciddi bir rakiple karşılaşacaklarını belirten Ergin Ataman, "Benzer bir yapı. Onlarda da çok tecrübeli 4-5 oyuncu var. Giannis Antetokounmpo gibi bir NBA yıldızı var. Benzer özelliklerimiz var. Yunanistan hücumda alan paylaşımını çok iyi yapıyor. Sloukas çok iyi organize ediyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Farklı bir stratejimiz olmayacak. Şampiyonada nasıl bir basketbol oynadıysak bunu Yunanistan maçında da aynı şekilde oynayarak, mücadele ederek ve savaşarak maçı kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın organize bir şekilde hızlı hücumlarla sonuca gittiğini aktaran 59 yaşındaki başantrenör, "Daha tehlikelisi Giannis Antetokounmpo direkt koşarak geliyor. Bununla alakalı çalışmamızı yaptık. Antetokounmpo çok iyi tanıdığımız bir oyuncu. Onu savunmak kolay değil, bu bir gerçek. Önemli olan onun değil Yunanistan'ın atacağı sayılar. Diğer oyunculara ekstra sayılar attırmamaya çalışacağız." diye konuştu.

"POTA ALTINDA DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM"

Ergin Ataman, pota altında Yunanistan'dan daha güçlü olduklarını kaydetti.

Sahada iki kaliteli takımın mücadele edeceğini vurgulayan Ataman, "Pota altında Alperen'in şampiyonada gösterdiği performans bir güç olarak gösteriliyor. Giannis Antetokounmpo pota altında Alperen kadar etkili değil. Daha çok yüzü dönük, açık sahada çok etkili. Pota altında daha güçlü olacağımızı söyleyebilirim. Ömer Faruk, Adem ve Sertaç'ı da kullanacağız." şeklinde görüş belirtti.