Süper Lig kulüpleri, A Milli Basketbol Takımı’nı kutladı

Süper Lig kulüpleri, A Milli Basketbol Takımı'nın tarihi zaferini tebrik etti.

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan paylaşımda "Avrupa Şampiyonası'nda finaldeyiz! Tebrikler 12 Dev Adam." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün paylaşımında, "Finaldeyiz! FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan'ı mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Basketbol Takımı'mızı tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü ise "12 Dev Adam finalde! Adım adım Avrupa şampiyonluğuna. Sizinle gurur duyuyoruz." paylaşımını yaptı.

Trabzonspor, Antalyaspor, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Eyüpspor, Alanyaspor ve Konyaspor da A Milli Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.