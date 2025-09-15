Anadolu Efes, Kai Jones’u açıkladı!

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 24 yaşındaki Bahamalı uzun forvet Kai Jones'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı uzun Kai Jones ile 2025/2026 sezonu için sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.

KAI JONES KİMDİR?

2021'de Texas Üniversitesi'nden mezun olan Kai Jones, 2021 NBA Draft'inde New York Knicks tarafından 1. tur 19. sıradan seçildi. Daha sonra bir diğer NBA takımı Charlotte Hornets'e takaslanan Jones, ilk profesyonel deneyimini burada yaşadı. Aynı zamanda NBA G League'in Greensboro Swarm takımında da görev alan Jones, Mart 2024'te Philadelphia 76ers ile 10 günlük kontrat imzaladı ve sonrasında Philadelphia'nın G League ekibi Delaware Blue Coats'ta forma giydi. 2024-25 sezonunda NBA takımlarından Los Angeles Clippers ile sözleşme imzalayan Kai Jones, Mart 2025'te bir diğer NBA Takımı Dallas Mavericks'e geçti ve sezonu burada tamamladı.



Jones, 2021'de Big 12 Konferansı'nın en iyi altıncı adamı olarak seçildi.



Kai Jones, geçtiğimiz sezon NBA'de Clippers forması ile 28 karşılaşmada 7:09 dakika ortalama süre alarak maç başına 2,2 sayı, 1,6 ribaunt ve 0,4 asist, Mavericks forması ile 12 maçta maç başına 22:20 dakika ortalama süre alarak 11,4 sayı, 6,6 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.