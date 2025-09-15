Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Çaykur Rizespor ilk 3 puanını 90+3'te aldı!
Giriş Tarihi: 15.9.2025 22:36

Çaykur Rizespor ilk 3 puanını 90+3'te aldı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ilk galibiyetini Gençlerbirliği karşısında Emrecan Bulut'un son dakikada attığı golle aldı.

Çaykur Rizespor ilk 3 puanını 90+3’te aldı!

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Dengede geçen mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

İkinci yarıda Laci'nin yerine oyuna giren Emrecan Bulut, 90+3'te attığı golle Rizespor'u öne geçirdi. Gençlerbirliği, VAR incelemesinin ardından 90+7'de penaltı kazandı. Henry Onyekuru'nun penaltı vuruşunu kaleci Fofana kurtardı

Ligde bir maçı eksik olan Çaykur Rizespor, mücadeleyi 1-0 kazanarak puanını 4 yaptı. Gençlerbirliği ise 5 maç sonunda puansız kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çaykur Rizespor ilk 3 puanını 90+3'te aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz