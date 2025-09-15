Çaykur Rizespor ilk 3 puanını 90+3’te aldı!

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Dengede geçen mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
SON DAKİKALAR NEFES KESTİ
İkinci yarıda Laci'nin yerine oyuna giren Emrecan Bulut, 90+3'te attığı golle Rizespor'u öne geçirdi. Gençlerbirliği, VAR incelemesinin ardından 90+7'de penaltı kazandı. Henry Onyekuru'nun penaltı vuruşunu kaleci Fofana kurtardı
Ligde bir maçı eksik olan Çaykur Rizespor, mücadeleyi 1-0 kazanarak puanını 4 yaptı. Gençlerbirliği ise 5 maç sonunda puansız kaldı.