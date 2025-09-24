Bakan Bak’tan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasında oynanan Basketbol 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde rakibini mağlup ederek kupayı 8. kez müzesine götüren Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum.

Başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyor, iki kulübümüze de önümüzdeki günlerde başlayacak olan Basketbol Süper Ligi'nde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.