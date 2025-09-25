Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk rekoru Aydan Siyavuş’ta

Galatasaray'ın başantrenörü olduğu 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla ligde en fazla kupa kazanan başantrenör konumunda bulunuyor.
Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında 2 kez üst üste üçer şampiyonluk yaşayan tek başantrenör olan Aydan Siyavuş, 1983-1984'te de Anadolu Efes'in başında mutlu sona ulaştı.
SİYAVUŞ'U, ÖRS VE ATAMAN TAKİP EDİYOR
Aydın Örs ve Ergin Ataman, yaşadıkları 6'şar şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırada yer aldı.
Örs, Efes Pilsen ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 sezonlarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996 ile 1996-1997'de de 2 defa şampiyonluk sevinci yaşadı. Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda ise Fenerbahçe Ülker'i şampiyonluğa taşıyarak 6. kez bu başarıyı elde etti.
Ergin Ataman, ligde 2008-2009, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında Anadolu Efes, 2011-2012'de Beşiktaş ve 2012-2013'te de Galatasaray ile şampiyonluğa ulaştı.
ERGİN ATAMAN 3 FARKLI TAKIMLA ŞAMPİYON OLDU
Ergin Ataman, Basketbol Süper Ligi'nde üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan tek başantrenör olarak dikkati çekiyor.
İlk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes (Efes Pilsen) ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012'de Beşiktaş'ın 37 yıllık özlemine son vererek ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda bu kez Galatasaray'ın başında ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.
Ergin Ataman, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında yine Anadolu Efes ile Basketbol Süper Ligi'nde kupayı kazanma başarısı gösterdi.
MAHMUTİ, ÜST ÜSTE 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti, üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk ve tek başantrenör konumunda bulunuyor.
Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon art arda ligde mutlu sona ulaştı.
Ligde Mehmet Baturalp ve Zeljko Obradovic de dörder kez şampiyonluk sevinci yaşayan başantrenörler oldu.
EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN YABANCI BAŞANTRENÖR OBRADOVİC
Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk kazanan yabancı başantrenör olarak öne çıkıyor.
Sırp başantrenör, Fenerbahçe'nin başında 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.
FENERBAHÇE YABANCILARLA SEVİNDİ
Fenerbahçe, ligde son 10 şampiyonluğunu yabancı başantrenörlerle elde etti.
Zeljko Obradovic ile 4, Bogdan Tanjevic ve Sarunas Jasikevicius yönetiminde de 2'şer şampiyonluk kazanan sarı-lacivertli takım, Neven Spahija ve Aleksandar Djordjevic ile de birer kez kupayı müzesine götürdü.
LİGDE 7 YABANCI BAŞANTRENÖR ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Basketbol Süper Ligi'nde 20 Türk, 7 de yabancı başantrenör şampiyonluk ipini göğüsledi.
1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Simenov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı başantrenör olarak tarihe geçti.
Hırvat Jasmin Repesa, 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.
Karadağlı Bogdan Tanjevic, Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010'da şampiyonluk yaşadı.
Hırvat Neven Spahija, Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.
Sırp Zeljko Obradovic, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk ipini göğüsledi.
Obradovic'in vatandaşı Aleksandar Djordjevic, 2021-2022'de Fenerbahçe ile şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Litvanyalı Sarunas Jasikevicius da 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fenerbahçe'yi lig şampiyonluğuna taşıdı.
ŞAMPİYON TAKIMLAR VE BAŞANTRENÖRLERİ
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar ve başantrenörleri şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Antrenör
|1966-67
|Altınordu
|Samim Göreç
|1967-68
|İTÜ
|Mehmet Baturalp
|1968-69
|Galatasaray
|Petar Simenov
|1969-70
|İTÜ
|Mehmet Baturalp
|1970-71
|İTÜ
|Şengün Kaplanoğlu
|1971-72
|İTÜ
|Samim Göreç
|1972-73
|İTÜ
|Öner Şaylan
|1973-74
|Muhafızgücü
|Armağan Asena
|1974-75
|Beşiktaş
|Cavit Altunay
|1975-76
|Eczacıbaşı
|Aydan Siyavuş
|1976-77
|Eczacıbaşı
|Aydan Siyavuş
|1977-78
|Eczacıbaşı
|Aydan Siyavuş
|1978-79
|Efes Pilsen
|Faruk Akagün
|1979-80
|Eczacıbaşı
|Aydan Siyavuş
|1980-81
|Eczacıbaşı
|Aydan Siyavuş
|1981-82
|Eczacıbaşı
|Aydan Siyavuş
|1982-83
|Efes Pilsen
|Rıza Erverdi
|1983-84
|Efes Pilsen
|Aydan Siyavuş
|1984-85
|Galatasaray
|Nur Germen
|1985-86
|Galatasaray
|Fehmi Sadıkoğlu
|1986-87
|Karşıyaka
|Nadir Vekiloğlu
|1987-88
|Eczacıbaşı
|Mehmet Baturalp
|1988-89
|Eczacıbaşı
|Mehmet Baturalp
|1989-90
|Galatasaray
|Faruk Akagün
|1990-91
|Fenerbahçe
|Çetin Yılmaz
|1991-92
|Efes Pilsen
|Aydın Örs
|1992-93
|Efes Pilsen
|Aydın Örs
|1993-94
|Efes Pilsen
|Aydın Örs
|1994-95
|Ülkerspor
|Çetin Yılmaz
|1995-96
|Efes Pilsen
|Aydın Örs
|1996-97
|Efes Pilsen
|Aydın Örs
|1997-98
|Ülkerspor
|Çetin Yılmaz
|1998-99
|TOFAŞ
|Jasmin Repesa
|1999-00
|TOFAŞ
|Tolga Öngören
|2000-01
|Ülkerspor
|Murat Didin
|2001-02
|Efes Pilsen
|Oktay Mahmuti
|2002-03
|Efes Pilsen
|Oktay Mahmuti
|2003-04
|Efes Pilsen
|Oktay Mahmuti
|2004-05
|Efes Pilsen
|Oktay Mahmuti
|2005-06
|Ülkerspor
|Murat Özyer
|2006-07
|Fenerbahçe Ülker
|Aydın Örs
|2007-08
|Fenerbahçe Ülker
|Bogdan Tanjevic
|2008-09
|Efes Pilsen
|Ergin Ataman
|2009-10
|Fenerbahçe Ülker
|Bogdan Tanjevic
|2010-11
|Fenerbahçe Ülker
|Neven Spahija
|2011-12
|Beşiktaş Milangaz
|Ergin Ataman
|2012-13
|Galatasaray Medical Park
|Ergin Ataman
|2013-14
|Fenerbahçe Ülker
|Zeljko Obradovic
|2014-15
|Pınar Karşıyaka
|Ufuk Sarıca
|2015-16
|Fenerbahçe
|Zeljko Obradovic
|2016-17
|Fenerbahçe
|Zeljko Obradovic
|2017-18
|Fenerbahçe Doğuş
|Zeljko Obradovic
|2018-19
|Anadolu Efes
|Ergin Ataman
|2020-21
|Anadolu Efes
|Ergin Ataman
|2021-22
|Fenerbahçe Beko
|Aleksandar Djordjevic
|2022-23
|Anadolu Efes
|Ergin Ataman
|2023-24
|Fenerbahçe Beko
|Sarunas Jasikevicius
|2024-25
|Fenerbahçe Beko
|Sarunas Jasikevicius
NOT: Ligde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.