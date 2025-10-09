Galatasaray evinde İtalyan ekibini devirdi!

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Tomasz Wit Langowski (Polonya)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 14, Oblak 13, Sehernaz Çidal, Juhasz 9, Kuier 6, Williams 8, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora Yamaner 6, Derin Erdoğan 5, Elif Bayram 4
Beretta Famila Schio: Verona 10, Conde 17, Steinberga 12, Zandalasini 10, Shepard 10, Mestdagh 3, Sottana 2, Zanardi 1, Andre 2, Badiane 3
1. Periyot: 17-20
Devre: 32-39
3. Periyot: 53-55
Beş faulle çıkanlar: 37.23 Verona, 38.04 Zandalasini (Beretta Famila Schio)