Efes, Merkezefendi’ye fark attı, 3’te 3 yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin namağlup takımı Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 90-72 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Soyunma odasına 52-38 önde gitmeyi başaran lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyrekte savunmada zafiyetler yaşadı.Hawkins ve Emre Tanışan'ın 13'er sayısının yeterli olmadığı Merkezefendi 3. maçta ikinci yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes, haftaya Karşıyaka deplasmanına gidecek, Merkezefendi ise Trabzonspor'u konuk edecek.Fenerbahçe- Karşıyaka: 87-73, Aliağa Petkim-Galatasaray: 75-80.