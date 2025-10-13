Efes, Merkezefendi’ye fark attı, 3’te 3 yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin namağlup takımı Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 90-72 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Soyunma odasına 52-38 önde gitmeyi başaran lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyrekte savunmada zafiyetler yaşadı. Ancak son periyotta toparlayan Efes'te Isaia Cordinier, 18 sayı-7 ribaund-1 asistle öne çıktı. Nick Weiler-Babb da 10 sayı-8 asist ile oynadı.
Hawkins ve Emre Tanışan'ın 13'er sayısının yeterli olmadığı Merkezefendi 3. maçta ikinci yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes, haftaya Karşıyaka deplasmanına gidecek, Merkezefendi ise Trabzonspor'u konuk edecek. Diğer sonuçlar:
Fenerbahçe- Karşıyaka: 87-73, Aliağa Petkim-Galatasaray: 75-80.