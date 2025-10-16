Fenerbahçe Beko, Bayern Münih’i devirdi, kötü seriye son verdi!

EuroLeague'in 5'inci haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 88-73'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler ikinci galibiyetine ulaşırken, Bayern Münih ise üçüncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

Maça etkili başlayan Bayern Münih ilk 2 dakikalık bölümü 6-0 önde geçti. Daha sonra 8-2'lik seri yapan Fenerbahçe, periyot sonuna 5.20 kala skoru 8-8'e getirdi. Periyotun kalan bölümünde oyun üstünlüğünü ele alan Alman ekibi ilk periyodu 20-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertliler, Wilbekin'in 3 sayılık isabetiyle dereye 7.25 kala skoru eşitledi: 24-24. Hücumda ve savunmada iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe, Zagars'ın basketiyle 4.17 kala 32-27'lik skoru yakaladı. Fenerbahçe devreye 37-32 önde girdi.

Sarı-lacivertliler 3'üncü periyoda hızlı ve atak başladı. 4.42 kala skoru 51-44 üstün tamamlayan Fenerbahçe, son periyoda 62-46 önde girdi. Son periyoda Wilbekin'in 3'lükleri ile başlayan Fenerbahçe maçın bitimine 7.30 kala farkı 24 sayıya kadar çıkardı: 70-46. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler maçı 88-73 kazandı.

SADETTİN SARAN MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Beko'yu Euroleague'in 5'inci hafta mücadelesinde yalnız bırakmadı. Saran, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte maçı tribünden takip etti.

FUTBOLCULAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe'nin futbolcularından Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve İsmail Yüksek kendilerine ayrılan locada maçı izleyerek Fenerbahçe Beko'ya destek oldu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 13, Wilbekin 14, Tarık Biberovic 6, Jantunen 15, Hall 10, Zagars 8, Onuralp Bitim 2, Metecan Birsen 6, Melli 4, Melih Mahmutoğlu 3, Colson 7, Birch

BAYERN MUNIH: Giffey 4, Jessup 7, Lucic 10, Obst 13, Mike 13, Gabriel 13, Mccormack 2, Kamar Baldwin 11, Da Silva, Rathan-Mayes, Kratzer, Hollatz

1'İNCİ PERİYOT: 14-20

DEVRE: 37-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-46