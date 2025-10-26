Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe, Türk Telekom’u mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom'u konuk etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 92-84 kazandı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertli takım, ligdeki 4. galibiyetini alırken, Türk Telekom ise 4. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Fenerbahçe: Devon Hall 8, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 14, Mikael Jantunen 6, Armando Bacot 9, Metecan Birsen 12, Talen Horton Tucker 11, Scottie Wilbekin 9, Onuralp Bitim 12, Emre Ekşioğlu 3, Nicolo Melli 3, Khem Birch

Türk Telekom: Kyle Alexander 11, Marko Simonovic 4, Doğuş Özdemiroğlu 11, Jaleen Smith 11, Jordan Usher 8, Kyle Allman 21, Berkan Durmaz, Kris Bankston 9, Michael Jaden Devoe 3, Yavuz Gültekin 2

PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot: 33-25

Devre: 60-43

3. Periyot: 77-58