Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA: Los Angeles Lakers, Kings'i mağlup etti! Reaves'ten 51 sayı...
Giriş Tarihi: 27.10.2025 10:36 Son Güncelleme: 27.10.2025 10:37

NBA: Los Angeles Lakers, Kings'i mağlup etti! Reaves'ten 51 sayı...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i 127-120 yendi. Lakers'ta Austin Reaves, 51 sayı kaydetti.

AA
NBA: Los Angeles Lakers, Kings’i mağlup etti! Reaves’ten 51 sayı...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'e konuk oldu. Austin Reaves'in 51 sayı attığı maçı Lakers, 127-120 kazandı.

Lakers, LeBron James ve Luka Doncic gibi yıldızlarının sakatlıkları nedeniyle oynamadığı Kings deplasmanında Reaves'in 51 sayı, 11 ribaunt, 9 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı. İkinci galibiyetini alan konuk ekipte Deandre Ayton 22 sayı, 15 ribaunt ve Rui Hachimura 18 sayı kaydetti.

Kings'te ise Zach LaVine'ın 32 sayı, 4 ribaunt, Dennis Schröder'in 18 sayı, 12 asist ve Domantas Sabonis'in 10 sayı, 14 ribauntluk katkısı, sezonun ikinci mağlubiyetini önleyemedi.

SPURS 3'TE 3 YAPTI

San Antonio Spurs, sahasında Brooklyn Nets'i 118-107 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Spurs'te Victor Wembanyama 31 sayı, 14 ribaunt, 6 blok ve Dylan Harper 20 sayı, 6 ribaunt 8 asistle galibiyete katkı sağladı.

Üçüncü maçından da mağlup ayrılan Nets'te ise Cam Thomas 40 ve Michael Porter Jr 16 sayı kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
NBA: Los Angeles Lakers, Kings'i mağlup etti! Reaves'ten 51 sayı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz