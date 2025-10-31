Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Basketbol Avrupa Ligi: Anadolu Efes, Baskonia'ya mağlup!
Giriş Tarihi: 1.11.2025 01:05

Basketbol Avrupa Ligi: Anadolu Efes, Baskonia'ya mağlup!

Basketbol Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia'ya 86-75 mağlup oldu ve 5.yenilgisini aldı.

Basketbol Avrupa Ligi 8. hafta maçında Anadolu Efes, Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Buesa Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 22-11 önde tamamlandı.

İkinci periyodun son anlarında 11 sayılık farkı 4'e düşüren Anadolu Efes, devreye 43-39 geride girdi. Üçüncü çeyreği 65-58 önde geçen Baskonia, maçı 11 sayı farkla 86-75 kazandı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin, 23 sayı ile maçın en skoreri olurken Baskonia'da Timothe Luwawu-Cabarrot 20 sayı, Matteo Spagnolo ise 19 sayı attı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 8 maçta 5. yenilgisini alırken Baskonia, 2. galibiyetini elde etti.

