Bahçeşehir Koleji, Bursaspor’u deplasmanda yendi!

Giriş Tarihi: 1.11.2025 20:32

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 77-75 mağlup etti.

AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 77-75'lik skorla geçti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

Bursaspor Basketbol: Childress 20, Parsons 17, Nnoko 13, Konontsuk 9, Berk Can Akın 3, King Jr. 6, Crawford 5, Yesukan Onar, DeLaurier 2, Bora Satır

Bahçeşehir Koleji: Flynn 36, Homesley 8, Williams 12, Mitchell 4, Cavanaugh 8, Kenan Sipahi 3, İsmet Akpınar 3, Hale 3, Furkan Haltalı, Koprivica, Göktuğ Baş

1. Periyot: 18-21

Devre: 37-38

3. Periyot: 62-51

