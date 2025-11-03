Avrupa Ligi’nde ekim ayının MVP’si Sylvain Francisco!

Basketbol Avrupa Ligi'nde ekim ayının en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamada, ödülü Zalgiris'in oyuncusu Sylvain Francisco'nun kazandığı ifade edildi.

Açıklamada, Francisco için, "Dinamik oyunuyla bilinen Francisco, skor, dağıtım ve liderlik özelliklerini bir araya getirerek Zalgiris'in 2025-26 sezonunda ilk iddialı takımlardan biri olarak ortaya çıkmasını sağladı." denildi.

Ekim ayının MVP'si olmanın harika olduğunu ve bunu beklemediğini belirten 28 yaşındaki oyun kurucu, "Gerçekten çok mutluyum. İçten içe dans ediyorum. Çok yetenekli oyuncular olduğu için bu benim için çok şey ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon oynadığı 8 Avrupa Ligi maçında 14,9 sayı, 2,8 ribaunt ve 6,8 asist ortalaması yakalayan Francisco, Zalgiris'in İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 86-65 yendiği maçta 23 sayı, 10 asist, 3 ribauntla oynamıştı.