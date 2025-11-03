NBA’de son şampiyon Oklahoma City 7’de 7 yaptı

Sezona iddialı başlayan Thunder, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 31 sayı farkla kazanırken, Pelicans bu sezon 6. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Thunder, NBA tarihinde üst üste iki sezona 7-0'lık seriyle başlangıç yapan üçüncü takım oldu. Daha önce Houston Rockets ve Boston Celtics bunu başarmıştı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 2 ribaunt, 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Isaiah Hartenstein 14 sayı, 15 ribaunt, 8 asist, Ajay Mitchell 10 sayı, 8 asistlik katkı sağladı.

Shai Gilgeous-Alexander, 79 maç üst üste en az 20 sayı atarak NBA tarihindeki en uzun üçüncü seri rekorunu Oscar Robinson ile paylaştı.

Zion Williamson'ın 20 sayı, 9 ribaunt, 6 sayıyla oynadığı Pelicans'ta ise, Trey Murphy 19, Jeremiah Fears 16 sayı kaydetti.