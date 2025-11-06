‘Soykırımcı İsrail’i burada istemiyoruz’

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ile İsrail temsilcisi Hapoel IBI arasında oynanacak EuroLeague maçı öncesi şehirde protesto düzenlendi. Saraybosna Kantonu hükümet binası önünde toplanan Bosna halkı, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı protesto ederken, karşılaşmanın iptal edilmesini talep etti. Maçın Saraybosna'da oynanmasına tepki gösteren Bosna Hersekliler, "Soykırımcı devletlere misafirperverlik yok", "Maçı iptal edin", "Saraybosna senin ilkelerin ne?" yazılı pankartlar taşıdı.