Anadolu Efes’te Pablo Laso dönemi! Resmen açıklandı

Giriş Tarihi: 13.12.2025 13:55

Anadolu Efes, başantrenörlük görevine Pablo Laso’nun getirildiğini açıkladı.

EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nde sezona umduğu gibi başlayamayan Anadolu Efes'te yaşanan başantrenör ayrılığı sonrası göreve getirilen yeni isim belli oldu.

Anadolu Efes, başantrenörlük görevi için Pablo Laso ile anlaşma sağladı.

Pablo Laso ile imzalanan anlaşmanın 2026-2027 sezonu sonuna kadar olduğu kaydedildi.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Antrenörlük kariyeri boyunca iki EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra pek çok lig ve yerel kupa şampiyonluğu da yaşayan Pablo Laso ile 2026 - 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık."

