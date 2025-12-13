Fenerbahçe potada durdurulamıyor

Euroleague'ın 15. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu 92-86 mağlup etti. Salle Gaston Medecin'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler maçın 3. çeyreğine 17 sayı farkla geride girdi. Etkili bir performans sergileyen temsilcimiz muhteşem bir geri dönüşle müsabakayı kazanmayı bildi. Periyotlar 21-14, 25-24, 23-22 ve 17-32 sona erdi. Kanarya, Avrupa'daki galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Mücadelenin en skoreri 24 sayı ile F.Bahçe'den Talen Horton-Tucker oldu. Sarı-lacivertliler bir sonraki maçta evinde Ergin Ataman'lı Panathinaikos'u ağırlayacak.