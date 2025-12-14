Anadolu Efes’te Fenerbahçe Beko maçında 4 isim yok!

Pablo Laso ile anlaşma sağlayan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'ndeki dev maçta Fenerbahçe Beko deplasmanında sahaya çıkacak.
Lacivert-beyazlı takımda, Fenerbahçe Beko deplasmanında 4 isim sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Shane Larkin, PJ Dozier, Georgios Papagiannis ve Burak Can Yıldızlı'nın kadroda yer almadığı açıklandı.
Öte yandan 5 oyuncunun sakatlıklarına rağmen parkede yer almalarında engel bulunmadığı kaydedildi.
Vincent Poirier, Isaia Cordinier, Erkan Yılmaz, Jordan Loyd ve Nick Weller-Babb'ın maç kadrosunda yer alacağı aktarıldı.