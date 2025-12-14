Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes’te Fenerbahçe Beko maçında 4 isim yok!
Anadolu Efes'te Fenerbahçe Beko maçında 4 isim yok!

Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko’ya konuk olacak Anadolu Efes’te 4 isim dev maçta takımını yalnız bırakacak.

Pablo Laso ile anlaşma sağlayan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'ndeki dev maçta Fenerbahçe Beko deplasmanında sahaya çıkacak.

Lacivert-beyazlı takımda, Fenerbahçe Beko deplasmanında 4 isim sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Shane Larkin, PJ Dozier, Georgios Papagiannis ve Burak Can Yıldızlı'nın kadroda yer almadığı açıklandı.

Öte yandan 5 oyuncunun sakatlıklarına rağmen parkede yer almalarında engel bulunmadığı kaydedildi.

Vincent Poirier, Isaia Cordinier, Erkan Yılmaz, Jordan Loyd ve Nick Weller-Babb'ın maç kadrosunda yer alacağı aktarıldı.

