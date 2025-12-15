Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe
Giriş Tarihi: 15.12.2025

Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi’nde ezeli rakibi A.Efes’i uzatmalara giden maçta evinde 97-94 mağlup etti

Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe
  • ABONE OL
Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'i uzatmalarda 97-94'lük mağlup etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maç 83-83 eşitlikle tamamlandı ve uzatma periyoduna gidildi ve sarı-lacivertliler zaferle ayrıldı. Kanarya 10. galibiyetini alarak serisini 9'a çıkardı. Ayrıca F.Bahçe başantrenörü Sarunas Jasikevicius, eşinin babasının vefatı nedeniyle derbide kenardaki yerini alamadı. Diğer sonuçlar: Aliağa-Trabzon: 91-105, Mersin-E.Erok: 83-88. Kadınlarda Dardanel-G.Saray: 64-96, Emlak Konut-Nesibe Aydın: 87-85.
ARKADAŞINA GÖNDER
Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz