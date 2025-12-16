Ergin Ataman’dan Fenerbahçe maçı sonrası küfür tepkisi! ‘Eğitimsiz insanlar’

EuroLeague'in 16. haftasında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, İstanbul'da oynanan maçta 81-77'lik skorla kazandı.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, tribünlerden edilen küfürlere tepki gösterdi.

Ergin Ataman maçın ardından şu sözleri dile getirdi:

"10 bin Fenerbahçe taraftarı 87 yaşındaki anneme küfür etti. Çok mutsuzum. Bu eğitimsiz insanlar benim anneme böyle bir tezahürat yaptı. Bu adil değil. Çok mutsuzum."