Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ergin Ataman’dan Fenerbahçe maçı sonrası küfür tepkisi! ‘Eğitimsiz insanlar’
Giriş Tarihi: 16.12.2025 23:12

Ergin Ataman’dan Fenerbahçe maçı sonrası küfür tepkisi! ‘Eğitimsiz insanlar’

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçından sonra konuştu.

Ergin Ataman’dan Fenerbahçe maçı sonrası küfür tepkisi! ‘Eğitimsiz insanlar’
  • ABONE OL

EuroLeague'in 16. haftasında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, İstanbul'da oynanan maçta 81-77'lik skorla kazandı.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, tribünlerden edilen küfürlere tepki gösterdi.

Ergin Ataman maçın ardından şu sözleri dile getirdi:

"10 bin Fenerbahçe taraftarı 87 yaşındaki anneme küfür etti. Çok mutsuzum. Bu eğitimsiz insanlar benim anneme böyle bir tezahürat yaptı. Bu adil değil. Çok mutsuzum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Ergin Ataman’dan Fenerbahçe maçı sonrası küfür tepkisi! ‘Eğitimsiz insanlar’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz