EuroLeague’de Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’a mağlup oldu!

Dördüncü ve son periyotta sahneye çıkan Hernangomez ile art arda sayılar bulan Panathinaikos AKTOR, 34. dakikada öne geçti: 60-62. Horton Tucker'ın skorer oyunu karşısında Nunn ile kritik basketler bulan Panathinaikos, 38. dakikada farkı 8'e kadar çıkardı: 68-76. 7-0'lık seri elde eden Fenerbahçe, bitime 17 saniye kala skoru 75-76'ya getirdi.

Yunanistan ekibi, yıldız oyuncusu Nunn'ın serbest atış çizgisinden kazandırdığı sayılarla son 13 saniyeye 5 sayılık avantajla (75-80) girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Panathinaikos, karşılaşmadan 81-77 galip ayrıldı.

ATAMAN'DAN KÜFÜR TEPKİSİ

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, tribünlerden edilen küfürlere tepki gösterdi.

Ergin Ataman maçın ardından şu sözleri dile getirdi:

"10 bin Fenerbahçe taraftarı 87 yaşındaki anneme küfür etti. Çok mutsuzum. Bu eğitimsiz insanlar benim anneme böyle bir tezahürat yaptı. Bu adil değil. Çok mutsuzum."