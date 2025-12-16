EuroLeague’de Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’a mağlup oldu!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 16. haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 81-77 mağlup oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, bu sezon EuroLeague'de 6 maç sonra ilk, toplamda ise 6. yenilgisini yaşadı. Panathinaikos ise 10. galibiyetini elde etti.
Savunmaların ön plana çıktığı ve iki takımın da hücumda düşük yüzdeyle oynadığı ilk periyot, Panathinaikos AKTOR'un 17-16 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci çeyrek karşılıklı basketler başladı. Pota altını etkili kullanan Yunanistan ekibi, 17. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 27-37. Bu bölümden sonra savunmasını sertleştiren Fenerbahçe, basit hatalar yapan Panathinaikos karşısında peş peşe bulduğu basketlerle 19. dakikada farkı 3'e indirdi: 36-39. Yunanistan temsilcisi, soyunma odasına 41-37 önde gitti.
Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın ikinci yarısına etkili ve hırslı başladı. 11-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 25. dakikada skoru 48-41'e getirdi. Pota altından kaydettiği basketlerle farkı azaltmaya çalışan Panathinaikos AKTOR karşısında kalan bölümde de iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe, 3. çeyreği 57-50 üstün bitirdi.
Dördüncü ve son periyotta sahneye çıkan Hernangomez ile art arda sayılar bulan Panathinaikos AKTOR, 34. dakikada öne geçti: 60-62. Horton Tucker'ın skorer oyunu karşısında Nunn ile kritik basketler bulan Panathinaikos, 38. dakikada farkı 8'e kadar çıkardı: 68-76. 7-0'lık seri elde eden Fenerbahçe, bitime 17 saniye kala skoru 75-76'ya getirdi.
Yunanistan ekibi, yıldız oyuncusu Nunn'ın serbest atış çizgisinden kazandırdığı sayılarla son 13 saniyeye 5 sayılık avantajla (75-80) girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Panathinaikos, karşılaşmadan 81-77 galip ayrıldı.
ATAMAN'DAN KÜFÜR TEPKİSİ
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, tribünlerden edilen küfürlere tepki gösterdi.
Ergin Ataman maçın ardından şu sözleri dile getirdi:
"10 bin Fenerbahçe taraftarı 87 yaşındaki anneme küfür etti. Çok mutsuzum. Bu eğitimsiz insanlar benim anneme böyle bir tezahürat yaptı. Bu adil değil. Çok mutsuzum."