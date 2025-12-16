Fenerbahçe Beko, İbrahim Kutluay’ın formasını salona astı!

İbrahim Kutluay, yaptığı açıklamada, çok özel ve duygusal bir an yaşadığını belirterek, "Çubukluyu ilk giydiğimde 10 yaşındaydım. En büyük hayalim A takıma yükselip taraftarların karşısına çıkmaktı. Bu formayı yıllarca gururla taşıdım. Fenerbahçeli olmaktan çok gurur duyuyorum. Bu anı ve onuru bana yaşatan Sadettin Saran'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.