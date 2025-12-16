Jasikevicius: “Kendimiz gibi oynamadık”

Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Jasikevicius yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Birinci dakikadan son dakikaya kadar bugün bizim günümüz değildi. Çocuklar sahada çılgınca bir ruh sergilediler, biraz dar bir rotasyonla sonuna kadar mücadele ettik. Yine de ilk yarıda tamamen uykuda gibiydik, ikinci yarıda da kendimiz gibi oynamadık. Çok fazla top kaybı yaptık, 22 top kaybettik. Dolayısıyla Panathinaikos'un işini kolaylaştırdık."