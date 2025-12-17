Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında kazandı!

Euroleague 16'ncı hafta maçında Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Zalgirio Arena'da oynanan maçı temsilcimiz 87-64'lük skorla kazanmayı bildi.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 18 sayı üreten Cole Swider oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 6'ncı galibiyetini alırken, Zalgiris Kaunas ise 7'nci kez parkeden yenik ayrıldı.

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Milan Nedovic, Josip Radojkovic

ZALGIRIS KAUNAS: Williams-Goss 11, Francisco 10, Wright 4, Brazdeikis 3, Giedraitis 2, Tubelis 6, Lo 2, Sleva 3, Birutis 9, Rubstavicius, Sirvydis 5, Ulanovas 9

ANADOLU EFES: Beaubois 9, Şehmus Hazer 4, Loyd 12, Weiler-Babb 7, Cordinier 4, Smits 5, Poirier 14, Swider 18, Sarper David Mutaf 5, Erkan Yılmaz 1, Jones 8

1'İNCİ PERİYOT: 17-28

DEVRE: 35-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-63