Türkoğlu’na büyük onur

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), kariyerindeki başarılarıyla Türk basketbolunun efsaneleri arasına giren Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu "Onur Listesi"ne (Hall of Fame) seçti. A Milli Basketbol Takımı, Anadolu Efes ve NBA'de geçen 20 yıllık dönemine sayısız başarılar sığdıran, kariyerini sonlandırdıktan sonra federasyon başkanı olarak 2016 yılından bu yana Türk basketboluna hizmet eden Türkoğlu, bu listeye layık görülen ilk Türk sporcu ünvanına ulaştı.