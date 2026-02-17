Basketbol Türkiye Kupası’nda ilk yarı finalist Türk Telekom oldu!

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Türk Telekom ile Trabzonspor, kozlarını paylaştı.
İLK BİLET TÜRK TELEKOM'UN
Ankara Arena'da oynanan karşılaşmay 100-77'lik skorla kazanan Türk Telekom, ilk yarı finalist oldu.
Başkent ekibi, Esenler Erokspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın galibiyle karşı karşıya gelecek. Turnuvanın finalleri 20-22 Şubat'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
Türk Telekom 18-17 Trabzonspor (1. Periyot Sonucu)
Türk Telekom 51-37 Trabzonspor (2. Periyot Sonucu)
Türk Telekom 79-58 Trabzonspor (3. Periyot Sonucu)