Giriş Tarihi: 17.02.2026 19:58 Son Güncelleme: 17.02.2026 19:59

A Spor ekranlarında naklen yayınlanan, Ziraat Bankası Basketbol Türkiye Kupası'nda heyecan start verdi. Türk Telekom ile Trabzonspor, yarı finale yükselmek için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 100-77'lik skorla kazanan taraf Türk Telekom oldu.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Türk Telekom ile Trabzonspor, kozlarını paylaştı.

İLK BİLET TÜRK TELEKOM'UN

Ankara Arena'da oynanan karşılaşmay 100-77'lik skorla kazanan Türk Telekom, ilk yarı finalist oldu.

Başkent ekibi, Esenler Erokspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın galibiyle karşı karşıya gelecek. Turnuvanın finalleri 20-22 Şubat'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Türk Telekom 18-17 Trabzonspor (1. Periyot Sonucu)

Türk Telekom 51-37 Trabzonspor (2. Periyot Sonucu)

Türk Telekom 79-58 Trabzonspor (3. Periyot Sonucu)

Basketbol Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Türk Telekom oldu!
