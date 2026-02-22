SON DAKİKA | Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda şampiyon belli oldu! Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain’i mağlup etti

Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi.

40. kez düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nın şampiyonluk maçında üst üste ikinci kez Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya sarı-lacivertli takım, Wilbekin, Baldwin, Tarık Biberovic, Jantunen ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı.

Siyah-beyazlı ekip ise Dotson, Mathews, Anthony Brown, Morgan ve Sertaç Şanlı 5'i ile sahaya çıktı.

BAKAN BAK MAÇI İZLEDİ

Fenerbahçe-Beşiktaş finalini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Müsabakayı Bakan Bak'ın yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile diğer davetliler de izledi.