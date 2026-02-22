SON DAKİKA | Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda şampiyon belli oldu! Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain’i mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın finalinde Beşiktaş Gain ile kozlarını paylaştı. Dev mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasındaki final maçını Ali Şakacı, Tolga Edis ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetti.
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain karşısında 91-74 kazandı ve şampiyon oldu.
Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda 10'uncu kez mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain: 91-74
1. çeyrek sonucu: 22-24
2. çeyrek sonucu: 46-42
3. çeyrek sonucu: 70-56
Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenerek şampiyon oldu.
Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya Mathews ve Dotson'un üçlükleriyle cevap veren Beşiktaş GAİN, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle devam etti ve ilk çeyrek siyah-beyazlıların 24-22 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in dış atışıyla 12. dakikada 32-30 öne geçti. Üstünlüğünü periyot boyunca koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-42 önde gitti.
Mücadelenin ikinci devresine de etkili giren Fenerbahçe Beko, 22. dakikada 9 sayılık üstünlük sağladı: 52-43. Biberovic'in turnikesiyle 23. dakikada farkı çift hanelere (54-43) yükselten sarı-lacivertliler, 24. dakikada farkı 15 sayıya kadar taşıdı: 58-43. 6-0'lık seriyle rakibine cevap veren siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya kadar çekti: 60-56. Horton-Tucker ve Biberovic'in üst üste üçlükleriyle kontrolü yeniden ele alan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-56 üstün girdi.
Üstünlüğünü final periyodunda da sürdüren Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 91-74 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi sarı-lacivertli formayla 28 sayı üreten Tarık Biberovic oldu.
FENERBAHÇE'NİN FİNAL YOLU
Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı maçı 83-76'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Türk Telekom'u 86-78 mağlup etti ve final bileti aldı.
BEŞİKTAŞ'IN FİNAL YOLU
Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Beşiktaş Gain, Tofaş deplasmanında sahaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Bursa'daki maçı 100-91'lik skorla galip tamamladı.
Beşiktaş Gain, Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Anadolu Efes karşısında 91-82 kazandı ve finale yükselen bir diğer taraf oldu.
Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi.
40. kez düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nın şampiyonluk maçında üst üste ikinci kez Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya sarı-lacivertli takım, Wilbekin, Baldwin, Tarık Biberovic, Jantunen ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı.
Siyah-beyazlı ekip ise Dotson, Mathews, Anthony Brown, Morgan ve Sertaç Şanlı 5'i ile sahaya çıktı.
BAKAN BAK MAÇI İZLEDİ
Fenerbahçe-Beşiktaş finalini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.
Müsabakayı Bakan Bak'ın yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile diğer davetliler de izledi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman da salondaki yerini aldı.
FİNAL KAPALI GİŞE
40. Erkekler Türkiye Kupası finali "kapalı gişe" oynandı.
İki takım taraftarları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kendileri için ayrılan tribünleri doldurdu.
10 bini aşkın taraftar, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde takımlarına destekte bulundu.