EuroLeague’de Final Four’un MVP’si Evan Fournier!

EuroLeague Final Four şampiyonluk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek şampiyon olan Olimpiakos, kupasını aldı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Final Four organizasyonunun ardından kupa töreni gerçekleştirildi.
Seremonide ilk olarak Real Madrid'e ikincilik ödülü verildi. Ödülü takım kaptanı Sergio Llull aldı.
Taraftarı önünde şampiyonluğa ulaşan Olimpiakos'un oyuncuları ile teknik ekibine şampiyonluk ödülleri takdim edildi. EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, şampiyonluk kupasını kaptan Kostas Papanikolaou'ya verdi.
Yunan oyuncunun kupayı havaya kaldırmasının ardından Telekom Center'da büyük bir coşku yaşandı. Oyuncular ve taraftarlar, şampiyonluğu Queen'in "We Are The Champions" şarkısı eşliğinde kutladı.
Olimpiakos'un Fransız oyuncusu Evan Fournier, Final Four'un En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.
Fournier, final maçında kaydettiği 20 sayıyla galibiyette ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.