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Giriş Tarihi: 25.5.2024

1 milyon dolar prim!

1 milyon dolar prim!

Beşiktaş’ta kupanın kazanılmasının ardından Başkan Hasan Arat, takıma 1 milyon Dolar (32 milyon TL) prim dağıttı. Siyah-beyazlı ekibin sevinci ikiye katlandı

Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmanın coşkusu yaşanırken, takıma bir müjde de Başkan Hasan Arat'tan geldi. Arat, kupanın hediyesi olarak takıma toplam 1 milyon Dolar (32 milyon TL) prim dağıttı. Böylece siyah-beyazlı ekibin sevinci ikiye katlandı. Öte yandan Beşiktaş yönetimi bugün bir araya gelecek. Toplantıda ana gündem maddesinin teknik direktör konusu olduğu bildirildi. Kartal'da İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in açıkladığı Jose Mourinho dışında hoca adayları arasında Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin de yer alıyor. Portekizli teknik adamın, Trabzonspor ile oynanan kupa finalini izlediği öğrenildi.
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1 milyon dolar prim!
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