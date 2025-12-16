11 sezonun en kötü Beşiktaş’ı

Beşiktaş, bu sezon savunmadaki kötü performansını bir türlü düzeltemedi. 16 lig maçında 22 golü kalesinde gören siyah-beyazlılar, bu gollerin 8'ini bireysel hataları sonucunda yedi. Opta verilerine göre; 2014-15'ten bu yana bir sezon içerisindeki en yüksek bireysel hatadan yenilen gol sayısına şimdiden ulaştı. Siyah-beyazlılar bu sezon Avrupa'da 6, Süper Lig'de ise 16 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda kalesinde tam 33 gol gördü. Ara transferde hem kaleci hem de savunmaya takviye planlanıyor.

SONUNU GETİREMİYOR

LİGDE G.Saray, G.Birliği, Kasımpaşa, F.Bahçe, Samsun ve Trabzon mücadelelerinde ilk golü bulan Beşiktaş, bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kartal, bu müsabakalarda muhtemel 18 puandan 4'ünü cebine koydu. UEFA Konferans Ligi play-off'unda Lausanne deplasmanında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

DEPLASMAN TESELLİSİ

BEŞİKTAŞ, ligde deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı. Sırasıyla Kayseri, Konya, Antalya ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başaran Kartal; Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile dış sahada oynadığı maçlarda ise berabere kaldı. Söz konusu 7 karşılaşmada siyah-beyazlılar, 15 puan topladı.