15 hoca, 6 mevki, 446 maç: İşte Necip farkı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un "dediği Necip Uysal bu yakıştırmayı gerçekten hak eden bir profile sahip…Hepsininde can simidi oldu. Kariyeri boyuncakendisine ihtiyaç duyulan her mevkidegörev yaptı. Ön libero, stoper, sağbek, sol bekin yanı sıra mrkez orta sahave sağ kanatta da takıma katkı verdi.Savaşçı ve hırslı kimliği ile ön plana çıkan Necip Uysal, kulübüne aidiyetiyle de tüm camianın takdirini kazandı. Hiçbir zaman kavga içinde yer almadı. Kadro dışında kalmadı, sözleşme görüşmelerinde para pazarlığı yapmadı. Pandemi döneminde maaş indirimine olur veren tek isimdi.diyerek bu paranın 3'te 1'i karşılığında (400 bin Euro) oynadı.ÖN LİBERO: 189 Maç, 4 Gol, 4 AsistSTOPER: 104 Maç, 1 Gol, 4 AsistSAĞ BEK: 52 Maç, 6 AsistMERKEZ ORTA SAHA: 31 Maç, 2 AsistSAĞ KANAT: 8 Maç, 1 AsistSOL BEK: 3 MaçTOPLAM: 446 Maç, 6 Gol, 18 Asist