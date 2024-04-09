7.5 milyon €’luk hayal kırıklığı

Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde kiralık gönderdiği oyunculardan bonservis geliri elde etmeyi umuyordu ancak beklentiler bu yönde olmadı. Sezon başında Lens'ten alınan Jean Onana'yı 4.5 milyon Euro opsiyonla Marsilya'ya kiralayan siyah-beyazlı ekip, Kamerunlu futbolcuyu sezon sonu yeniden göndermenin yollarını arayacak.Ön libero ve orta sahada ter döken oyuncu,Bir diğer hayal kırıklığı da Valentin Rosier oldu. Yazın gitmek için can attığı ve izin verilmediğinde sorun yarattığıFransız ekibinin 3 milyon Euro opsiyonla yolunu tutan 27 yaşındaki oyuncu, Nice forması altında sadece 3 maçta 50 dakika forma giyebildi. Rosier, 2 maçta kadroda olsa da oynamadı, 5 karşılaşmada ise kadroya alınmadı.Sezon başı transfer döneminde Beşiktaş, Onana'yı Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Ancak Kamerunlu orta saha, ilk devrede sadece 10 maçta forma giydi. İkinci yarıda Marsilya'nın yolunu tuttu.