Adalı: son 1 yılın hesabını soracağız

29 Aralık'taki kongrede başkan seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, dün Tüpraş Stadyumu'nda mazbatalarını aldı. Ardından siyah-beyazlı yöneticiler toplantı gerçekleştirirken, kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı: "Kulübümüzün adının son bir yılda yaşananlar gibi türlü skandallarla bir daha anılmasının önüne geçecek her türlü hukuki ve kurumsal adımı atacak çalışmalara başlayacağız. Son bir yılın bu kapsamda özel olarak detaylı incelenmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalara birinci önceliği vererek göreve başladık.Bu sürecin sonunda hukuki her yolu kullanarak sorumlulardan hesap sorma hususunda yönetim kurulu olarak oy ve görüş birliği içinde olduğumuzu ifade ederiz."