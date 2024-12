Adaylardan biri Murat Yakın

Beşiktaş'ta yarın yapılacak seçimde Serdal Adalı ile yarışacak mevcut başkan Hüseyin Yücel, A Spor'da Gündem Özel programının konuğu oldu. İşte satır başları… "Teknik direktörlük için ilk görüşeceğimiz isim Sergen Yalçın olacak. 'Şartlarım var' dedi, bizim de var. Gönlümüzdeki ilk hoca o. B planı yerli teknik adam. O da olmazsa C planında yabancı teknik direktör var, hepsi 6 aylık... Roger Schmidt'e teklif ettik ama kabul etmedi. Murat Yakın'ı yokladık. Aklımızdaki isimlerden biri ama çok ciddi seviyeye gelmedi. Hiçbiri kabul etmezse Serdar hocayla devam edeceğiz."

DEĞERİNİ BULAN HER OYUNCU SATILIR

"21 şirketle 83 milyon Euro'luk sözleşme imzalayacağız. 2025-26'dan itibaren başlayacak. 3 yıl boyunca olacak. 83'ün içerisinde 30 milyon kendi kurumlarımın payı var; Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Koleji. Yarın (bugün) niyet anlaşması imzalayacağız. Seçim sürecine geride başladım ama şu an 5 puan öndeyim. Ben bu işin altından kalkarım. Beşiktaş'ı kendi şirketim gibi yönetip başarılı olurum. Ben değerini bulan tüm futbolcuları satarım. Rafa'yı da satarım, Semih'i de satarım. Şu ekonomik ortamda değerini bulan her oyuncu satılabilir."

LİGDE İKİNCİLİK NEDEN OLMASIN

"Fenerbahçe maçını kazandık, Adana Demir'e kaybettik. Oyuncular mücadele etmedi, maç seçmiş gibi bir görüntü çizdi. Adana Demir hak ederek galibiyet aldı. Beşiktaş top oynamadı, sahada yoktu. Ocak ayında istediklerimizi gerçekleştirirsek ligde 2.'lik neden olmasın? Avrupa'da da aynı şekilde. 90 milyon Euro civarında Bankalar Birliği borcumuz var şu an. Sezon başında tüm transferleri ben yapmış olsaydım, içinde bulunduğumuz tablo farklı olurdu."





PREMİER LİG'DEN 2 OYUNCU ALACAĞIZ

"Transfer çalışmaları var. Oyuncu göndermek bu işin zor tarafı. Maddi külfete katlanıp bazı oyunculardan çıkmamız gerekiyor. İki ismi bitirme aşamasındayız. Premier Lig'de oynuyor ikisi de. Biri sağ kanat, biri 6 numara. Çok ciddi aşama kaydettik. İki futbolcu da kiralık olarak gelecek. Bunları alabilmemiz için en az 2 oyuncudan çıkmamız gerekecek. Beşiktaş'ın kanatlara, orta sahada kesici bir adama, bir de halledebilirsek bir sol beke ihtiyacı var. 70 küsur kişilik bir listemiz var. İlk olarak kiralama yöntemiyle gitmeyi planlıyoruz. Hangisi en uygun şekilde katkı verecek ise onlara gideceğiz. Bu transferlerde de Feyyaz Hoca'ya, Serdar Hoca'ya danışacağız. Ortak akılla hareket edeceğiz. Bütün raporlar olumsuz olursa, hoca istese de oyuncuyu almayacağız. Ocak ayında çıkacak sürpriz transferler genelde sıkıntılı oluyor. Mayıs ayında bonservisini eline almış 27-28 yaşlarında ciddi oyuncular var, bunlarla direkt ilgileneceğiz. Yaz transfer döneminde yapacağız ama ocak ayında çok zor. Takımın ana iskeleti olacak, tecrübeli oyuncuların yanına gençleri monte edeceğiz."



GEREKİRSE TFF'NİN KAPISINDA YATACAĞIM

"BEŞİKTAŞ'IN hakkı korunmuyor. En fazla hakkı yenen kulüp... Federasyon ilişkilerini kimseye devretmeyeceğim, bizzat ben ilgileneceğim. Gerekirse federasyonun kapısında yatacağım. Diğer camialar gibi kollanmasa da Beşiktaş, en azından bazı değişiklikler yapacağız. Bunun lobisini bazıları 50 senedir yapıyor ve sonuçlarını da alıyor. İbrahim Hacıosmanoğlu her zaman kapısının açık olduğunu söyledi. Samimiyetine sonuna kadar inanıyorum. Yanlış gördüğü zaman aksiyon alacaktır."

AL-MUSRATİ'NİN YENİ TAKIMI AL FATEH!

Hüseyin Yücel, "Al-Musrati'ye teklif geldi. Seçim olduğu için imzasını pazartesi gününe bıraktık. Bonuslarla beraber 10 milyon Euro. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık gidecek. 2 milyon Euro zarar ettik" dedi. Libyalı futbolcunun gideceği kulübün, Suudi Arabistan Pro Lig'in sonuncu sırasındaki Al Fateh olduğu öğrenildi. Bonuslarla 10 milyon Euro'luk opsiyonun devreye girmesi için ise Al Fateh'in kümede kalması gerekiyor.



İSVİÇRE MİLLİ TAKIMI'NDA

TÜRK asıllı İsviçreli teknik adam Murat Yakın eski bir futbolcu ve şu anda İsviçre Milli Takımı'nın başında… Ekibi ile EURO 2024'te çeyrek finale yükselmiş, İngiltere'ye elenmişti. 2022 Dünya Kupası'nda ise son 16'da Portekiz'e kaybetmişti. 45 müsabakada 1.47 puan ortalaması bulunan 50 yaşındaki hocanın 2026'ya kadar sözleşmesi var. Daha önce İsveçre takımları Frauenfeld, Grasshoper, Luzern, Basel, Schaffhausen, Thun ve Sion'da çalışan Yakın, Rusya'da da Spartak Moskova'da görev almıştı.