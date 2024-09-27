Ajax kartal’ı 7 bitirdi!

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 9. maçta ilk kez yenilgiyle tanıştı. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 8 karşılaşmada 1'i Süper Kupa, 5'i lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi play-off' mücadelesi olmak üzere 6 galibiyet alırken, sadece 2 kez berabere kalmıştı.Beşiktaş, dün gece her anlamda etkisizdi. Sezonun geri kalan kısmında hücum istatistikleriyle dikkat çeken siyah-beyazlı takım, Ajax karşısında 6 şut denemesinde bulunurken 0 isabetle oynadı. Hollanda temsilcisi ise 17 denemede 9 isabet buldu ve bunların 4'ünü gole çevirdi.4-0'lık Ajax yenilgisi 36 takımlı UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın son sırada yer almasına neden oldu. Ajax ise ilk haftayı lider tamamladı.hem maçı hem de Al Musrati'yi kaybetti. Sakatlanan Libyalı futbolcu oyuna devam edemedi ve 82. Dakikada yerini Salih Uçan'a bırakmak zorunda kaldı. Al Musrati'nin durumu İstanbul'da yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.