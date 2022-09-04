Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Anne acısı!
Giriş Tarihi: 4.9.2022

Anne acısı!

BAHADIR BEYARSLAN
Anne acısı!

Beşiktaş’ın eski başkanını zor gününde siyah-beyazlı yöneticiler ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yalnız bırakmadı. Taziyeleri kabul eden Orman, ayakta durmakta güçlük çekti

Beşiktaş'ın 2012-2019 yılları arasında başkanlığını yapan Fikret Orman'ın bir süredir tedavi gören annesi Nuran Orman, hayata gözlerini yumdu. Merhumenin cenazesi, dün Levent Afet Yolal Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye G.Saray Başkanı Dursun Özbek, TJK Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve siyah-beyazlıların 2. başkanı Engin Baltacı ile yöneticiler Seyit Ateş ve Umut Şenol katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gönül Dağı Dilek neden öldü, Gülsim Ali İlhan diziden neden ayrıldı? Dilek’in yerine kim gelecek, hangi oyuncu oynayacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’ı sarstı! ‘Meydan okudular!’
Masterchef Türkiye ana kadroya kim girdi? 3 Eylül Masterchef yedeklerden ana kadroya giren 2. yedek kim oldu?
EMEKLİLERE MÜJDE: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi
YKS EK TERCİH 2022 tarihleri belli oldu mu, ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite 2. tercihler ve boş kontenjanlar listesi!
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
Sigara fiyatları güncel liste 3 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
İstanbul Havalimanı'nı diline dolayan İsmail Saymaz Almanya'da havalimanı kaosu ile yüzleşti! Valizini dakikalarca alamadı, yorum yağdı
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: e-Devlet ile 2022 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Öğrenciler dikkat!
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 450 TL - 600 TL Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne acısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA