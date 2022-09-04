Anne acısı!

Beşiktaş’ın eski başkanını zor gününde siyah-beyazlı yöneticiler ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yalnız bırakmadı. Taziyeleri kabul eden Orman, ayakta durmakta güçlük çekti
Beşiktaş'ın 2012-2019 yılları arasında başkanlığını yapan Fikret Orman'ın bir süredir tedavi gören annesi Nuran Orman, hayata gözlerini yumdu. Merhumenin cenazesi, dün Levent Afet Yolal Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye G.Saray Başkanı Dursun Özbek, TJK Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve siyah-beyazlıların2. başkanı Engin Baltacı ile yöneticilerSeyit Ateş ve Umut Şenolkatıldı.