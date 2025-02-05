‘Artık transferde akıllı olmalıyız’

Direktör Ole Gunnar Solskjaer, adım adım daha iyi bir Beşiktaş inşa etmeye çalıştıklarını söyledi. Transfer sorusuna cevap veren Norveçli hoca, "Giden oyuncular var ve realist davranmak zorundayız. Oyuncu arıyoruz. Kulüp daha önce çok fazla para harcadı.Başkanımız çok çalışıyor. Önemli bir sezondayız. Ligde daha yukarı gelmemiz gerekiyor. Kupayı almamız gerekiyor. Tabii ki planlarımız doğrultusunda bir şeyler olacak" ifadelerini kullandı