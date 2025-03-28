Bankalar Birliği için müjdeyi verdi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ramazan Bayramı için üyelere kutlama mektubu gönderdi ve Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını bildirdi. Adalı şu ifadeleri kullandı: "Bu özel günde kulübümüzün geleceği ile ilgili bir müjde vermek isterim. Kulübümüzün mali yapısını düzeltmek için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında hayata geçirmek için büyük bir emek vermiş olduğumuz sermaye artırımı projemizi başlatmış bulunuyoruz. Sermaye artırımı projemizden elde edeceğimiz gelirle Bankalar Konsorsiyumu'na olan borcumuzu ödemiş olacağız. Böylelikle kulübümüz mali yönden çok daha güçlü bir yapıya kavuşacak."



Primi başkan açıklayacak

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi primini maç günü tesiste takıma başarıya dilemeye gittiğinde açıklayacak. Sezonu lig 3.'sü ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak bitirmeyi hedefleyen yönetim, hakem gündeminde oluşan olumsuz atmosferin ekibe etki etmesini istemiyor. Adalı'nın takımla bir araya gelerek kaptanlar vasıtasıyla derbi primini ileteceği belirtildi. Gaziantep ve Konya maçlarından alınan kötü sonuçlar dolayısıyla galibiyetle birlikte takımın kendisini affettirmesini istiyor.