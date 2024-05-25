Bataklık kurudu çiçek açtı!

Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olurken elde edilen zafere attığı golle katkı sağlayan ve maçın adamı seçilen Salih Uçan'a yarı finaldeki Ankaragücü maçı sonrası sarf ettiğisözlerini hatırlattık. 30 yaşındaki futbolcu şu cevabı verdi:O kadar çok olumsuzluk vardı ki, resmen bir bataklıktı. Kupayı aldığımız takdirde bataklık kuruyup çiçek açacaktı. Ve artık çiçek açtı…"Salih Uçan, şöyle devam etti: "Sezon başında oynadığımız Avrupa maçıları dışında bizim için iyi bir sezon olmadı.Futbolcular, teknik ekip, çalışanlar, idareciler, herkes adına iyi bir sezon geçmezken bir fırsat vardı ve şansımızı iyi değerlendirdik.Stada doğru yola çıktığımızda takıma '11 aydır birlikteyiz. Herkes canını dişine takarak oynasın, bütün olumsuzluklar unutulsun. Bu sezon hem üzüldük hem de bizi sevenleri üzdük. Onları mutlu edelim' dedim.Kafamızda sadece ve sadece kupayı kazanmak vardı.""Benim tek bir düşüncem vardı; o da sezonu kupayı müzeye götürerek tamamlamak adına takıma en iyi katkıyı vermekti. Bu düşüncemi sahada icra edebildiğim için de çok mutluyum. 'Maçın en iyi oyuncusu' ödülü elbette beni onurlandırdı.Sakatlık sorunları yaşadım. Hocalarımın isteği ve ihtiyaç doğrultusunda bazen erken döndüm. Takım için mücadelemi her koşulda vermeye çalıştım.Sözleşmem bitecek ya da bitmeyecek diye düşünmeden, Beşiktaş'ın formasına yakışır şekilde mücadele verip terletmek için elimden gelen tüm gayreti ve özveriyi gösterdim."Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaşlı oyuncular ve teknik kadro, bugün taraftarlarıyla buluşacak. Saat 16.00'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda düzenlenecek kutlamada takım, futbolseverlerle bir araya gelecek, coşku tavan yapacak.