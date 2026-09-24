Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da "Gündem Özel" programının konuğu oldu. Kulübün ekonomik durumu, transferler ve hedeflerle ilgili açıklamalarda bulunan Adalı, hakem hatalarına da sitem etti. İşte satır başları: "Herkesin hemfikir olduğu 6 golümüz iptal oldu. Rakiplerimizden toplamda 8 gol atan var, bizim 6 tane iptal olan var… 6 puan fazla alsaydık şimdi 4-5 puan önde liderdik. İkisinde de berabere kalsak yine liderdik. Mevcut MHK Başkanı ve ekibiyle niye bu kadar zorluyorlar anlamış değilim. Yurt dışından bir hakem hocası getirdik. Federasyonun yaptığı iyi şeyler de var. Her maçta hakem konuşmaktan iyi şeyleri söylemeye fırsat bulamıyoruz. VAR bize maalesef yok."

OKAN BURUK GÖNDERMESİ

"Beşiktaş'a karşı bir güç kullanılıyor fikri oluştu bizde. Beşiktaş'a güç kullanmak en yanlış şey olur. Beşiktaş'ın gücünü denemesinler. Böyle giderse hiç istemediğimiz, hakim olamayacağımız olaylar olur. Sonra oturur hep beraber üzülürüz. Trossard mevzusu yaşadık. Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılarımız var. Derbide Vlahovic'i gösterdikleri pozisyonda 'Rakip oyuncunun görüntüleri yok mu?' diye sordum. 'O sırada yönetmen başka bir şey çekiyormuş' dediler. Maç oynanırken diğer teknik direktörün (Okan Buruk) kırmızı kartıyla ilgili haber veriyorlar. Bizim pozisyonlarımızı vermiyorlar."





TAKIM BEKLEDİĞİMDEN İYİ

Beşiktaş takımının iyi yolda olduğunu söyleyen Serdal Adalı, daha da gelişeceklerini ifade etti: "9 oyuncu, hoca yeni. Sıkıntılı bir devre geçireceğiz diye bekliyordum. Hazırlık maçlarında iyi olduğumuzu gördük. Kazasız belasız, darbe yemeden milli maç arasını bulursak bundan sonrası kolay olacak diyorduk. Hem Avrupa eleme maçları hem bu 6 haftada oyun olarak da uyum olarak da beklediğimin üstünde takım. Herkes topun nereye geleceğini biliyor. Milli aradan sonra çok daha iyi olacak."



MAAŞLARI GÜNÜ GELMEDEN ÖDÜYORUZ

"İlk başkan olduğumuzda 130 milyon Euro'ya yakın borucumuz vardı, şu an 52 milyon Euro... Maaşları hiç ayın 2'sinde falan dağıtmadık. Futbolcular da personel de dahil 30'u ya da 31'inde maaşlar hesaplara geçiyor. Elimizdeki parayı düzgün yönetmeye devam edersek bir aksilik çıkmayacak. Sponsorlardan beklediğim desteği görmedim. Rahmi Bey'in haricinde el atan kimse yok. 26-27 kişinin Beşiktaş'tan gitmesinin bir maliyeti oldu. Biz geçen sene 2 tane takıma maaş ödüyorduk. Biri takımda oynayanlar, bir de dışarıda olanlar. Aşağı yukarı %10 aralarında fark vardı. Bu sene Allah'a çok şükür dışarıda maaşını ödeyeceğimiz futbolcumuz kalmadı."

AVRUPA İÇİN ERKEN TERCİHİM LİG ŞAMPİYONLUĞU

"Avrupa'da iddialı olmak için daha çok takviye yapmak lazım. 3 cephede savaşmak zorlayacak bu kadroyu. Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. İddiasız değiliz, iddialıyız. Hocanın da bu tip şeylerde tecrübesi var, final oynadı. Şahsi fikrim, Beşiktaş taraftarı olarak soruyorsanız Türkiye Ligi şampiyonluğunu tercih ederim. Avrupa Ligi şampiyonluğu inanılmaz bir şey olur ama onun da zamanı gelir. Çok sağlam, o mücadeleye ayak uyduracak takviyeler lazım. Tedbirli konuşuyorum ama iddialı konuşacağımız zamanlar da gelecek."



VLAHOVİCVLAHOVİC TÜRK GİBİTÜRK GİBİ ÇOK HIRSLI

Beşiktaş'ın Sırp forveti Dusan Vlahovic'le ilgili de bilgi veren Başkan Adalı, "Şu an Beşiktaş'ta oynayan her futbolcunun adamlıklarına yüzde yüz kefil olurum" derken şöyle devam etti: "Vlahovic'le ilk gece oturduğumda, Türk ile oturuyor gibi hissettim. Konuşmaları, hırsı, saygısı, o camianın ne olduğunun farkında olması... Çok önemli bunlar. Beşiktaş'a gelmesinde İtaliano'nun da önemli etkisi oldu. Hocamıza 'Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim' dedim."





HAPOEL MAÇI BÜYÜK İHTİMALLE BATUM'DA

Avrupa Ligi'nde 26 Kasım'da İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile oynanacak maçla ilgili de Adalı şöyle konuştu: "Büyük ihtimalle Gürcistan'da, Batum'da oynayacağız. UEFA ile ve Gürcistan Federasyonu ile görüşmemiz oldu. Onlar da çok memnun orada olması için. Bir aksilik çıkmazsa Batum'da oynayacağız. Seyircili olacak. 20 bin kişilik kapasitesi var o stadın. Çok da yakın. İnanılmaz güzel bir yerde. İnşallah UEFA'dan yazı geldikten sonra kesinleşir."



ORKUN HAKSIZLIKLARI UZAKTAN MI İZLESİN!

HAKEME çok itiraz ettiği gerekçesiyle eleştirilen Orkun Kökçü'yü de başkan şöyle savundu: "Orkun takımın hakkı yenilirken uzaktan mı izlesin? Beşiktaş'ın futbolcusu olduğundan daha fazla, ben nasıl taraftar Serdal'ı tutamıyorsam, Orkun da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Ne yapması lazım? Bizim kırmızı çizgimiz futbolcularımız. Orkun da kendini eleştiriyor. Geçen sene F.Bahçe maçındaki kırmızı karttan sonra kendini kahretti."



TRANSFER ÇALIŞMALARI DURMADI, KONUŞUYORUZ

"TRANSFERLE ilgili çalışmaları durdurmadık. Geçtiğimiz hafta, Ocak ayı için yeniden bir toplantı yaptık. Listeler var. İtaliano da bir çalışma yaptı. Bütün ekibimizin hemfikir olduğu oyuncuları almaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ta, gitmesi gereken ya da faydası olmaz diyebileceğimiz bir futbolcu kalmadı. Stadyumun kapasitesini artırmak için çalışıyoruz. 4500 kişilik bir kapasite artışı düşünüyoruz. Kasım ayının sonunda biter diye düşünüyorum."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör