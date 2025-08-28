Chamberlain feshedildi!

Beşiktaş'ta uzun zamandır geleceği tartışılan Alex-Oxlade Chamberlain ile yollar sonunda ayrıldı. Siyah-beyazlı kulübün 2023-24'te bedelsiz olarak kadrosuna kattığı İngiliz orta saha, beklenen katkıyı verememiş veBu sezon UEFA listesine yazılmayan ve ligde de kadroya alınmayan 32 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmıştı. Chamberlain, sözleşmesi feshedilerek gönderildi. Kulüpten yapılan açıklamada,Chamberlain, Kartal'dan sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret kazanıyordu. Öte yandan Amir Hadziahmetovic, 1 yıllığına Hull City'ye kiralandı. Oyuncunun 1.1 milyon Euro'luk maaşının büyük bölümünü İngiliz ekibi karşılayacak.